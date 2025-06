I tassisti di Roma replicano a Wolff | Noi migliori dei piloti di F1 loro non durerebbero un’ora nel traffico

I tassisti di Roma non ci stanno e rispondono a Wolff: "Noi siamo i veri campioni del traffico!". In un'epoca in cui la mobilità urbana è sotto i riflettori, il confronto con i piloti di F1 rivela una verità sorprendente: chiunque, anche i più esperti, potrebbe soccombere al caos delle strade italiane. Un invito a riflettere sulla resilienza di chi affronta quotidianamente sfide ben più impegnative di qualsiasi circuito!

Nei giorni scorsi, a margine del Gran Premio di Spagna, il team principal della Mercedes Toto Wolff aveva duramente commentato una manovra di Verstappen (ai danni di Russell) chiamando in causa i tassisti italiani. Nel dettaglio quelli di Napoli e Roma. «Si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole. Non ho capito cosa volesse fare, ma bisogna capire. perché se l’ha fatto per rabbia è inaccettabile», si era sfogato il manager viennese riferendosi al campione del mondo in carica. Le parole di Wolff hanno generato ben presto un acceso dibattito tra i rappresentanti della categoria (e non solo), che in queste ore non si sono sottratti dal rispondere per le rime. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I tassisti di Roma replicano a Wolff: «Noi migliori dei piloti di F1, loro non durerebbero un’ora nel traffico»

Il capo Mercedes attacca Verstappen: "Guida come i tassisti di Roma" - Toto Wolff, il carismatico team principal della Mercedes, non si è trattenuto nel criticare Verstappen, paragonandolo ai tassisti di Roma! Questa dichiarazione accende un dibattito più ampio sulla sportività e le dinamiche in pista.

