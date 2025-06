I referendum spiegati dall' avvocato | dimezzamento dei tempi per la cittadinanza italiana agli stranieri residenti

Il 8 e 9 giugno, gli italiani si troveranno a votare su un tema cruciale: il dimezzamento dei tempi per la cittadinanza. Sì, da 10 a 5 anni di residenza legale! Un’opportunità che potrebbe promuovere integrazione e arricchimento culturale. In un mondo sempre più globale, questa scelta rimanda a un'Italia che abbraccia il cambiamento e valorizza le nuove generazioni. Quale sarà il nostro futuro? È tempo di farci sentire!

Quinta e ultima puntata dell'analisi dei quesiti referendari che gli italiani sono chiamati a votare l'8 e 9 giugno prossimi. Il quesito n. 5 (scheda gialla) è articolato nella seguente domanda: Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello.

Il referendum abrogativo permette ai cittadini di votare per eliminare o modificare leggi esistenti. Con l'avvocato Simone Budelli, professore di diritto pubblico all'Università di Perugia, esploreremo i cinque quesiti referendari in voto tra l'8 e il 9 giugno.

