I ragazzi del Teatro Eliot Dalla sera della strage allo spettacolo all’Ilva | Libertà e cultura

Negli anni Sessanta, la cultura esplodeva tra musica e contestazione, mentre il mondo si interrogava sul futuro. Oggi, i ragazzi del Teatro Eliot portano in scena un'opera che riporta alla luce quegli ideali di libertà e cambiamento. Sabato, nella storica Sala Argentia di Gorgonzola, vivrete non solo un spettacolo, ma un viaggio nel tempo: scoprirete come le radici di allora possano ancora ispirare il presente. Non perdete l'occasione di far parte di questa esperienza unica!

di Monica Autunno Lo scenario è quello dei caldi anni Sessanta. Quelli del grande rock, del cinema, del fermento culturale; ma anche della contestazione, delle tensioni politiche, della Guerra fredda, del movimentismo e del sogno di cambiare il mondo. Il palco quello della Sala Argentia di Gorgonzola, già da oltre 15 anni, allora, teatro di riferimento per compagnie e attività culturali. Rivive in un volume, intitolato “Corpi luce parole suoni“ ed edito da Biblion Edizioni, la storia del Gruppo Eliot Teatro, compagnia teatrale nata a Gorgonzola che negli anni fra il 1965 al 1970 radunò studenti, operai, impiegati e professionisti della città sul naviglio ma anche di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I ragazzi del Teatro Eliot. Dalla sera della strage allo spettacolo all’Ilva: "Libertà e cultura"

Scopri altri approfondimenti

“Foglie al vento”, i lavori dei ragazzi dell’Associzione Crescere in mostra nel sotto tetto del Teatro Mario Spina - Il 14 maggio 2025, il Teatro Mario Spina di Arezzo ospita "Foglie al vento", un'affascinante mostra che mette in luce i lavori dei ragazzi dell'Associazione Crescere.

Segui queste discussioni su X

Al Teatro del Maggio protagoniste tutte le iniziative regionali dedicati ai ragazzi e alle ragazze da @giovanisi a @iononrischio dalla prevenzione di Ispro ai colloqui di lavoro di Arti #NGF25 Tweet live su X

Sanremo, al teatro del Casinò il 4° congresso "Narrazione circolare". Marco Scajola: "I giovani non sono il nostro futuro, ma il nostro presente" https://imperiapost.it/749837/sanremo-al-teatro-del-casino-il-4-congresso-narrazione-circolare-marco-scajola-i-giov Tweet live su X

Presentata la rassegna Teatro Estate 2025 del Teatro Nuovo Giovani da Udine: musica, circo, danza acrobatica e cabaret in programmazione nel mese di luglio. Non mancheranno i laboratori di piccola scenografia per bambine e bambini dai tre anni in su...ht Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Teatro per ragazzi a Brisighella

ilrestodelcarlino.it scrive: questa sera alle 21,15, gli appuntamenti dell’edizione 2022 di Teatro Ragazzi al Borgo all’Arena di via Spada a Brisighella. Re tutto cancella è una favola che, tra realtà fantasia e poesia ...

Teatro Ragazzi propone 44 appuntamenti in 10 Comuni

Lo riporta corriereadriatico.it: JESI - Dopo lo stop dello scorso marzo, riparte la Stagione di Teatro Ragazzi promossa e curata all’Atgtp nei Teatri delle Marche, con l’edizione numero 37. Nella prima parte della rassegna, dal 25 ...

Orsini e Branciaroli al Teatro Nuovo con "I ragazzi irresistibili"

Come scrive veronasera.it: Sesto appuntamento del Grande Teatro ... ragazzi irresistibili". I due, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una ...