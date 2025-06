I pronostici di mercoledì 4 giugno | Nations League e Roland Garros

Mercoledì 4 giugno sarà una giornata di grande sport, con la Germania che sfida il Portogallo nella prima semifinale di Nations League e i quarti di finale del Roland Garros che promettono emozioni forti. Per la Germania, è un'opportunità storica: mai così lontani nel torneo dal suo debutto nel 2018. Sarà interessante vedere se riusciranno a rompere il ghiaccio e a scrivere una nuova pagina della loro storia calcistica! Chi vincerà?

