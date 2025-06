I precedenti tra Musetti e Alcaraz Lo spagnolo è in striscia positiva da 5 partite ma quella finale ad Amburgo…

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sfideranno in una semifinale che promette emozioni forti al Roland Garros 2025! Lo spagnolo, in striscia positiva da cinque confronti, dovrà fare i conti con la determinazione dell'azzurro, reduce da un percorso impressionante. Questo match non è solo una battaglia sportiva, ma un crocevia cruciale nel panorama tennistico, dove giovani talenti stanno riscrivendo la storia. Chi avrà la meglio?

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando i primi cinque turni e diventando i due semifinalisti della parte bassa del tabellone al Roland Garros 2025. Si preannuncia una sfida stellare tra l’azzurro e lo spagnolo, con in palio un posto in finale contro uno tra Jannik Sinner, Alexander Bublik, Novak Djokovic e Alexander Zverev. Venerdì 6 giugno sul Philippe Chatrier andrà in scena il terzo scontro diretto della stagione sulla terra battuta, ma di gran lunga il più importante in assoluto della loro rivalità. Musetti e Alcaraz si sono affrontati in passato sette volte, se consideriamo anche la semifinale del Challenger di Trieste nel 2020 vinta dall’allora diciassettenne iberico per 6-3 al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I precedenti tra Musetti e Alcaraz. Lo spagnolo è in striscia positiva da 5 partite, ma quella finale ad Amburgo…

