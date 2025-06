I portuali in Francia si rifiutano di caricare il cargo di armi per Israele | pronti al presidio anche a Genova

In un gesto di coraggio e solidarietà, i portuali francesi del Golfo di Fos e Marsiglia si rifiutano di contribuire al conflitto, respingendo l'uso delle loro navi per il trasporto di armi destinato a Israele. Un'azione che accende i riflettori sulla volontà di opporsi a una guerra percepita come genocidio. La loro decisione potrebbe ispirare altri a seguire l'esempio, anche a Genova, pronti al presidio per difendere la pace e i valori umanitari.