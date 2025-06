I nuovi laboratori per bambini in Triennale con materiali di scarto

Scopri il futuro della creatività con "Abitanti" alla Triennale di Milano! Fino al 15 giugno, i bambini potranno esplorare l'arte del riciclo, creando abiti inventivi con materiali di scarto. In un’epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, questi laboratori non solo stimolano la fantasia, ma educano anche le nuove generazioni a un consumo responsabile. Un’occasione imperdibile per dare voce ai piccoli designer del domani!

Fino al 15 giugno la Triennale di Milano ospita Abitanti, il nuovo laboratorio per bambini in Officina, lo spazio per famiglie del museo. I laboratori si terranno in occasione della 24° Esposizione Internazionale per immaginare abiti che ci raccontano e ci preparano ai mondi che verranno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I nuovi laboratori per bambini in Triennale con materiali di scarto

