I numeri di Jannik Sinner al suo rientro | percentuale spaventosa di set vinti nettamente

Jannik Sinner, al suo rientro nel torneo di Roma dopo tre mesi di stop, ha stupito tutti con numeri impressionanti: una percentuale spaventosa di set vinti nettamente e un incedere notevolissimo. La sua determinazione e talento sono ancora più evidenti, lasciando presagire un futuro brillante. La domanda ora è: può questa rinascita portarlo ai vertici del tennis mondiale? La risposta dipende solo da lui.

Un incedere notevolissimo. Jannik Sinner ha fatto il suo rientro ufficiale nel torneo di Roma. Tre mesi di stop dovuti alla vicenda “Clostebol” e i punti interrogativi non mancavano su quale sarebbe stata la versione dell’azzurro dopo una pausa così lunga. Da questo punto di vista, si deve rimarcare che il rendimento sia stato eccelso. Sinner, infatti, ha giocato 28 set e ne ha vinti ben 25. Nella Capitale si è spinto fino all’atto conclusivo, dove solo Carlos Alcaraz ha saputo piegarlo, approfittando di una condizione generale migliore, anche in relazione al contesto di gioco in sui la partita si è tenuta. 🔗 Leggi su Oasport.it