I migliori talenti del continente a Brindisi per il torneo Tennis Europe U14

Brindisi si prepara a diventare il palcoscenico del talento tennistico giovanile! Dal 9 al 15 giugno 2025, il Circolo Tennis Brindisi ospiterà il Torneo Under 14 del Circuito Tennis Europe, attirando giovani promesse da tutto il continente. Un'opportunità unica non solo per i ragazzi, ma anche per il territorio, che si inserisce in un trend sempre più crescente di valorizzazione dei talenti sportivi. Chi sarà la futura stella del tennis? Non perdetevi questa emozionante sf

BRINDISI – Il Circolo Tennis Brindisi si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi del tennis giovanile europeo. Dal 9 al 15 giugno 2025, i campi del Ct Brindisi faranno da teatro al Torneo Under 14 del Circuito Tennis Europe, competizione che vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori.

Segnala brindisireport.it: Il Tennis Europe Junior Tour, creato nel 1990, è da oltre tre decenni la piattaforma di riferimento per il lancio delle carriere tennistiche più brillanti ...