I Magazzini del Cotone ospitano la riunione nazionale Eures

Al Porto Antico di Genova, i Magazzini del Cotone si trasformano in un hub di opportunità con la Riunione Nazionale Eures, che segna il 30° anniversario della mobilità professionale in Europa. Fino al 6 giugno, esperti e operatori si incontrano per discutere il futuro del lavoro in un contesto di crescente interconnessione globale. Non perdere l'occasione di scoprire come le nuove sfide possano tradursi in opportunità concrete per la tua carriera!

È in corso al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova la Riunione Nazionale della Rete Eures, l’evento che celebra il 30° anniversario della rete europea per la mobilità professionale. Quattro giornate – dal 3 al 6 giugno – di incontri, confronti e scambi tra operatori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - I Magazzini del Cotone ospitano la riunione nazionale Eures

Festival del lavoro ai Magazzini del Cotone: orientamento e laboratori per giovani - Il Festival del Lavoro ai Magazzini del Cotone di Genova si conferma un punto di riferimento per i giovani in cerca di orientamento.

? Una nuova entusiasmante edizione della #FestadelloSport sta arrivando al Porto Antico di Genova! ? Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 Porto Antico Piazza Caricamento Magazzini del Cotone

