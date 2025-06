I laghi Nemi e Albano a rischio prosciugamento l’allarme dei sindaci in Regione

I laghi di Nemi e Albano, simboli incontestabili della nostra regione, sono in grave pericolo di prosciugamento. I sindaci lanciano un forte allarme: è urgente adottare un piano mirato per salvaguardarli prima che sia troppo tardi. Il livello delle acque si abbassa, minacciando un patrimonio naturale e culturale unico. La tutela di questi tesori richiede azioni immediate: il tempo per agire è adesso.

I laghi di Nemi e Albano sono in sofferenza e serve un piano per tutelarli. È questa la sintesi dell'audizione che si è tenuta presso la commissione regionale del Lazio Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. Il livello delle acque e.

Audizione sulle criticità ambientali dei laghi di Nemi e Albano Sono gli specchi lacustri maggiormente colpiti dalla riduzione delle altezze idrometriche Leggi la notizia https://ow.ly/ihy750W3mxo #LagoDiNemi #LagodiAlbano #AmbienteLazio #Risana Tweet live su X