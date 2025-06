i guai dell inter tra la goffa fuga saudita di inzaghi e l incertezza societaria di oaktree

L’Inter attraversa un periodo turbolento, tra la goffa fuga saudita di Inzaghi e le incertezze societarie di Oaktree. Questa storia, in cui i soldi del Golfo sembrano un'antidoto alla fatica del calcio italiano, merita di essere raccontata. Simone Inzaghi, fresco di addio ai nerazzurri, si prepara a un'avventura a Riad come fosse una pausa detox dalla routine italiana. Ma cosa c’è dietro questa corsa al Medio Oriente?

Questa storia per cui i sauditi sarebbero un rimedio alla stanchezza andrà pur spiegata. La sentiamo raccontare da Simone Inzaghi, che ha appena lasciato l' Inter e accettato di approdare a Riad come se dovesse concedersi un periodo di detox dalle scorie del calcio italiano. E in filigrana l'avevamo colta anche nella decisione di Roberto Mancini, quando scelse di piazzare dimissioni ferragostane nell'estate del 2023, per poi accettare l'offerta di allenare la nazionale saudita ( salvo lasciare dopo soli 14 mesi ). Almeno stavolta ci è stata risparmiata la manfrina del periodo intermedio, lasciato passare per far credere che fra l'addio agli Azzurri e l'accordo per guidare la selezione dei Green Falcons vi fosse stato l'effetto di un (rapido) processo di decompressione e rimotivazione.