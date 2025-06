I guai dell’accumulatore di poltrone Ventura e i risultati di Giandotti | gli spifferi dalla Rai

In un'epoca in cui la meritocrazia è sempre più un tema caldo, la storia di Felice Ventura, accumulatore di poteri in Rai, solleva interrogativi sulla gestione delle cariche pubbliche. Con due poltrone e un percorso che parte dall’ufficio legale di Tim, il suo ascendente si interseca con l'andamento del mercato televisivo, dove le strategie pubblicitarie di Giandotti potrebbero segnare un cambio di rotta decisivo. Un intreccio da seguire!