I governi combattono le dipendenze ma non quella da smartphone e social | le multinazionali del digitale non si toccano

Ma quando si tratta di smartphone e social media, tutto sembra diverso. Le multinazionali del digitale hanno il loro regno intoccabile, lasciando i governi a lottare contro una dipendenza invisibile che riguarda ormai gran parte della popolazione. Un paradosso che fa riflettere: perché ci curiamo di più delle sostanze fisiche che di quelle digitali, spesso altrettanto dannose? La domanda è semplice: fino a quando continueremo a ignorare questa battaglia silenziosa?

Farebbe ridere se in realtà non ci fosse da piangere. Mi riferisco al fatto che tutti i governi democratici e occidentali, a vario titolo e con differenti modalità , combattono o puniscono l’uso delle sostanze stupefacenti (non solo le droghe vere e proprie, ma anche il tabacco e gli alcolici) al punto da mettere non pochi cittadini nella condizione di essere severamente perseguiti legalmente (si veda, per esempio, il divieto di fumo negli Usa, oppure il nuovo codice della strada in Italia), ovviamente per il loro bene. Insomma, in maniera più o meno giustificata i principali governi democratici sembrano tenere alla salute dei propri cittadini, salvo continuare bellamente a ignorare il fatto che larga parte della popolazione – perlopiù quella giovane o giovanissima, ma non solo – è vittima della più clamorosa e insidiosa tossicodipendenza di massa mai avvenuta nella Storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it