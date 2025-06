I giovedì della lettura presentazione del libro Flumeri 20 agosto 1873 La distruzione della Banda Manzo

Se ami la storia locale e i documenti che ne raccontano le vicende più intense, non puoi perdere l’appuntamento di giovedì 5 giugno alle ore 17:00 all’Archivio di Stato di Avellino. In questa occasione, verrà presentato il volume "Flumeri 20 agosto 1873. La distruzione della Banda Manzo" di Gianluca Amore, un racconto appassionante che rivela i retroscena di un evento cruciale per la comunità. La presentazione sarà un’occasione unica per scoprire un capitolo affascinante della

Giovedì 5 giugno, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell'Archivio di Stato di Avellino "I giovedì della lettura". In tale occasione si presenterà il volume Flumeri 20 agosto 1873. La distruzione della Banda Manzo, di Gianluca Amore.

Nuovo appuntamento con "I giovedì della lettura" all'Archivio di Stato di Avellino - Giovedì 15 maggio alle ore 17:00, l’Archivio di Stato di Avellino ospiterà un nuovo incontro della rassegna “I giovedì della lettura”.

