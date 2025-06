I genitori di Chiara Poggi | Siamo disgustati dalle trasmissioni televisive nostra figlia non aveva segreti né amanti

In un’epoca in cui il rispetto e la verità dovrebbero essere valori fondamentali, ci troviamo obbligati a difendere la memoria di Chiara Poggi da ingiuste accuse e speculative gratuite. I nostri cuori sono feriti nel vedere come alcuni programmi televisivi tradiscono il loro ruolo di intrattenimento, trasformandosi in strumenti di diffamazione. È veramente inaccettabile che si continui a infangare la sua memoria senza rispetto e sensibilità.

«Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - I genitori di Chiara Poggi: «Siamo disgustati dalle trasmissioni televisive, nostra figlia non aveva segreti né amanti»

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

L'irritazione dei genitori di Chiara. Anche i Cappa pronti a... https://ilgiornale.it/news/cronaca-nera/famiglia-poggi-noi-e-chiara-vittime-campagna-diffamatoria-2489431.html?scid=eCC9qrwn0&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=newsfee Tweet live su X

I genitori di Chiara in una nota dei loro legali: "La trasmissione le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un `uomo adulto´, utilizzando dichiarazioni di una persona deceduta, già all'epoca ritenute del tutto false". #Garl Tweet live su X