I garanti Marziale e Mattia plaudono all' approvazione della legge su pedagogia scolastica

In un momento storico in cui l'educazione gioca un ruolo cruciale per il futuro dei giovani, i garanti Marziale e Mattia celebrano con entusiasmo l'approvazione della legge sulla pedagogia scolastica. Questo passo significativo non solo promuove metodologie innovative, ma risponde anche alle crescenti esigenze di un sistema educativo che forma cittadini consapevoli e preparati. Un’attenzione rinnovata verso le nuove generazioni è il segno di un cambiamento che non possiamo ignorare.

Incontro a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, fra i garanti per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, ed Emanuele Mattia, per l'Infanzia e l'adolescenza della CittĂ metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso dell'incontro è stata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - I garanti Marziale e Mattia plaudono all'approvazione della legge su pedagogia scolastica

