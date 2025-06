I funzionari di Polizia | Bene il dl Sicurezza il blocco stradale è un rischio per l’incolumità delle persone

I funzionari di polizia sottolineano l'importanza del DL Sicurezza, evidenziando come il blocco stradale rappresenti un rischio per l'incolumità pubblica. Questa legge, fondamentale per tutelare l'ordine, ha trovato nel sostegno degli agenti una valida alleata contro chi, con azioni di protesta e scontri, mette a rischio la sicurezza di tutti. L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) esprime soddisfazione per questo passo avanti…

Il dl Sicurezza è legge e fra i primi a rallegrarsene sono gli agenti troppo spesso assaliti dai “bravi ragazzi” dei centri sociali, saldatisi con i pro pal e altre sigle rosse che proprio contro il decreto del governo sono scesi in piazza scontrandosi con le forse dell’Ordine. “L ‘Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (Anfp) esprime soddisfazione per l’approvazione definitiva al Senato del Decreto Sicurezza, che introduce importanti misure volte a rafforzare la tutela delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, l’Anfp accoglie positivamente la reintroduzione della sanzione penale per il blocco stradale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I funzionari di Polizia: “Bene il dl Sicurezza, il blocco stradale è un rischio per l’incolumità delle persone”

