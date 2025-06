I funerali di Martina Carbonaro l' arcivescovo di Napoli | Morta per un' idea malata dell' amore

Il dolore scuote Napoli e l'intera nazione con il funerale di Martina Carbonaro. Una giovane vita spezzata dalla violenza e da un'idea distorta dell'amore, che ancora oggi alimenta silenziosamente un problema troppo grande per essere ignorato. La voce dell’arcivescovo don Mimmo Battaglia ci ricorda quanto sia urgente combattere questa cultura tossica, affinché tragicom'è successo a Martina non si ripeta mai più.

"Martina è morta per mano della violenza. È morta per mano di un ragazzo che non ha saputo reggere un rifiuto, un limite, una libertà , togliendo il futuro non solo a Martina ma anche a sé stesso. Martina è morta per un'idea malata dell'amore. Un'idea ancora troppo diffusa, troppo tollerata, troppo silenziosa". Lo ha detto don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nel corso dell'omelia per i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex, Alessio Tucci. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it