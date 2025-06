I Fantastici Quattro – Gli inizi un nuovo trailer ci mostra Franklin Richards figlio di Reed e Sue Storm

Preparati a riscoprire l’universo dei Fantastici Quattro come non l'hai mai visto! Un nuovo trailer ci svela Franklin Richards, il figlio di Reed e Sue Storm, portando sul grande schermo un’epica storia di famiglia, coraggio e avventure. La campagna promozionale accelera con l’uscita dei biglietti, invitandoci a scoprire come questa squadra iconica si unisce per proteggere ciò che conta di più. Non perdere l’attimo: il futuro dei supereroi ti aspetta!

La campagna di marketing di “ I Fantastici Quattro – Gli inizi ” continua con l’uscita di un nuovo trailer, in concomitanza con l’inizio della vendita dei biglietti. La breve anteprima, che potete vedere qui sotto, sottolinea il tema principale del film: la famiglia, con la squadra che dà il titolo al film che lavora insieme per proteggere la propria casa dalla minaccia di Galactus e Silver Surfer. Questo trailer, così come gli altri, non ha rivelato molto sul film, a parte il fatto che l’opinione pubblica adora i Fantastici Quattro e che Galactus sta per divorare la Terra. Un dettaglio della trama che il marketing ha anticipato, tuttavia, è che Susan Storm è incinta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Fantastici Quattro – Gli inizi, un nuovo trailer ci mostra Franklin Richards, figlio di Reed e Sue Storm

