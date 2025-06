I Fantastici Quattro | Gli Inizi sembra che dopotutto NON vedremo Doom nel film

I Fantastici Quattro: Gli Inizi sembra riservare sorprese! Nonostante le aspettative, il temuto Dottor Destino non sarà presente. Questo solleva interrogativi sul futuro dell'MCU, dove l'assenza di un villain iconico come Doom potrebbe influenzare il percorso narrativo. I fan sono ora curiosi di scoprire come verrà plasmata la prima apparizione della Prima Famiglia Marvel, in un’epoca dove le origini e i legami tra personaggi sono più cruciali che mai!

Considerando che Robert Downey Jr. interpreterà presto il ruolo di Dottor Destino nell’MCU e che il personaggio è strettamente associato alla Prima Famiglia Marvel, i fan hanno comprensibilmente ipotizzato che il villain potesse fare il suo debutto in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Ora, il regista Matt Shakman ha fornito una risposta piuttosto definitiva. Parlando con Empire per l’ultimo numero della rivista cinematografica, Shakman ha dichiarato: “Doom non fa parte del mio film, e quindi non rientra nella mia competenza”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Avengers: Doomsday, rumor svela i piani di Dottor Destino per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men

