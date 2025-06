I Fantastici Quattro | Gli inizi – Poster e Data Uscita Biglietti! Marvel Scalda i Motori

La Marvel scalda i motori per il grande ritorno de "I Fantastici Quattro - Gli inizi"! Con un nuovo poster mozzafiato e l'apertura delle vendite dei biglietti, l'attesa cresce. In un'epoca in cui i supereroi dominano il box office, questo film promette di riportare sul grande schermo la magia di una squadra iconica. Sarà interessante vedere come si inserirà nel Marvel Cinematic Universe. Preparatevi a volare verso l'ignoto!

Marvel rilascia un nuovo poster per I Fantastici Quattro - Gli inizi e annuncia l'inizio della vendita dei biglietti. Scopri tutti i dettagli su Mister Movie!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - I Fantastici Quattro: Gli inizi – Poster e Data Uscita Biglietti! Marvel Scalda i Motori

