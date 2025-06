I Fantastici Quattro | Gli Inizi – il Nuovo trailer annuncia la vendita dei biglietti e…un nuovo personaggio!

Preparati a riscoprire l’origine dei nostri eroi preferiti! Il nuovo trailer di “I Fantastici Quattro: Gli Inizi” svela dettagli avvincenti, apre le porte alla vendita dei biglietti e introduce un intrigante nuovo personaggio. La storia, incentrata sul legame familiare e il coraggio condiviso, ti aspetta per emozionarti come mai prima. Non perdere questa avventura epica: il futuro dei Fantastici sta per iniziare!

La campagna di marketing di “I Fantastici Quattro: Gli Inizi” continua con l’uscita di un nuovo trailer, in concomitanza con l’inizio della vendita dei biglietti. La breve anteprima, che potete guardare di seguito, mostra il tema principale del film: la famiglia, con la squadra che lavora insieme per proteggere la propria casa dalla minaccia di Galactus e Silver Surfer. Gli spettatori possono ammirare una serie di sequenze d’azione ad alta intensità e fuori contesto, come la Fantasti-Car che prende il volo a New York e Johnny Storm che insegue Silver Surfer. Questo nuovo trailer anticipa anche la minaccia di Galactus e. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - I Fantastici Quattro: Gli Inizi – il Nuovo trailer annuncia la vendita dei biglietti e…un nuovo personaggio!

