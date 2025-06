I Fantastici Quattro | Gli Inizi anche il piccolo Franklin Richards nel trailer che annuncia i biglietti in vendita

Preparati a un viaggio nel fantastico universo Marvel! Con l'uscita del nuovo trailer di "I Fantastici Quattro: Gli Inizi", l'attesa cresce e i biglietti volano via. Scopri nuove scene emozionanti e l'adorabile Franklin Richards, pronto a stupire i fan. Non perdere l'occasione di essere tra i primi a vivere questa avventura straordinaria sul grande schermo: la prevendita è ufficialmente aperta!

Per annunciare l’inizio delle prevendite dei biglietti in USA per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Marvel ha diffuso un nuovo trailer del film in cui, oltre a diverse scene inedite, vediamo anche per qualche secondo Franklin Richards, il bebè che plausibilmente cambierà per sempre la forma del MCU, dal momento che il suo corrispettivo nei fumetti è uno degli esseri più potenti mai esistiti. Con la voce fuori campo di Sue Storm ( Vanessa Kirby ), sembra chiaro che il film vedrà la Donna Invisibile in un ruolo di leadership fino a questo momento inedito al cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it