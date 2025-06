I fantastici quattro e l’assenza di doom nel film | cosa aspettarci

I Fantastici Quattro stanno per tornare, ma senza il temibile Dottor Destino? Con Robert Downey Jr. pronto a calarsi nei panni del villain, le aspettative sono alle stelle. Il regista ha già anticipato una trama avvincente, che potrebbe ridefinire il concetto di eroe e antagonista nel MCU. L'assenza di Doom potrebbe sorprendere, ma prepara il terreno per un'entrata trionfale! Cosa bolle in pentola? Scoprilo con noi!

anticipazioni sul ruolo di dr. destino nel mcu e le dichiarazioni del regista. Con l’imminente ingresso di Robert Downey Jr. nel cast del Marvel Cinematic Universe (MCU) come Dottor Destino, l’attenzione dei fan si concentra sulla possibilità che il villain faccia il suo debutto in un prossimo film dedicato ai Fantastici Quattro: Gli Inizi. La figura di Destino, strettamente legata alla Prima Famiglia Marvel, rappresenta uno dei più iconici antagonisti nei fumetti, noto per la sua potenza e complessità. le parole del regista matt shakman sulla presenza di doom. una posizione ufficiale sulla scena post-credit. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I fantastici quattro e l’assenza di doom nel film: cosa aspettarci

