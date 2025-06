I Fantastici 4 | Gli Inizi | Tanti poster ed un nuovo trailer

I Fantastici 4: Gli Inizi sta per tornare sul grande schermo, entusiasmando fan di tutto il mondo. Con una campagna promozionale in pieno fermento, tra poster mozzafiato e un trailer che lascia senza fiato, il countdown ha ufficialmente inizio. A meno di due mesi dall’attesa, Marvel Studios apre le prevendite negli USA, svelando un’anticipazione irresistibile. Preparatevi a scoprire come i nostri eroi scriveranno un nuovo capitolo epico...

La campagna promozionale legata al lancio al cinema di I Fantastici 4: Gli Inizi è entrata nel vivo. Nella giornata odierna, a meno di due mesi dall’uscita nelle sale del nuovo cinecomic MCU, i Marvel Studios hanno finalmente aperto la prevendita dei ticket per il mercato USA. Per celebrare l’evento, in rete è apparso un nuovo trailer ed un poster. Inoltre, dai vari circuiti cinematografici americani (IMAX, RealD etc) sono approdati in rete un bel po’ di nuovi poster. Ricordiamo che in Italia il film I Fantastici 4: Gli Inizi sarĂ distribuito a partire dal 23 luglio 2025. Their greatest strength is each other. 🔗 Leggi su Universalmovies.it