I Fantastici 4 | Gli Inizi il nuovo trailer spoilera un altro fondamentale personaggio Marvel

Con il suo ultimo trailer, Marvel gioca ormai a carte scoperte e non nasconde più uno dei segreti che custodiva per il suo prossimo film Le prevendite americane per i biglietti de I Fantastici 4: Gli Inizi sono ufficialmente accessibili, così i Marvel Studios hanno celebrato l'occasione con un nuovo epico trailer del film. Sebbene il filmato sia piuttosto breve, questa anteprima di 75 secondi offre alcuni momenti divertenti, tra cui il primo sguardo al piccolo Franklin Richards. La presenza del figlio di Reed Richards e Sue Storm nel film non è una sorpresa, ma fino ad ora non era mai stato rivelato completamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it