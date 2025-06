I Fantastici 4 | ci sarà il Doctor Destino di Robert Downey Jr ? Ecco tutta la verità!

I Fantastici 4 si preparano a conquistare il grande schermo, ma c’è una sorpresa: Doctor Destino di Robert Downey Jr. non sarà nel film, almeno per ora. Il regista Matt Shakman ha svelato i retroscena in un’intervista esclusiva, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Quindi, qual è la verità dietro questa scelta? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un’epica avventura Marvel il 31 luglio 2025.

Nonostante sarà il grande antagonista di Avengers: Doomsday, Doctor Doom non comparirà in I Fantastici 4, il nuovo film Marvel in arrivo nei cinema italiani il 31 luglio 2025. A confermarlo è Matt Shakman, regista del progetto, in un’intervista rilasciata a Empire (via Total Film ). Niente Destino per ora: parla Matt Shakman. L’iconico villain, storicamente legato alla Prima Famiglia Marvel, non sarà coinvolto nella trama di I Fantastici 4. Shakman ha dichiarato con chiarezza: “Doom non fa parte del mio film, e quindi non rientra nelle mie competenze.” La smentita arriva dopo settimane di speculazioni nate in seguito alla scelta di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it