I due scienziati fermati con un fungo killer | È un' arma di agroterrorismo

Due scienziati cinesi sono stati fermati negli Stati Uniti con un fungo killer, una scoperta che solleva interrogativi inquietanti sull'agroterrorismo. Questo agente patogeno, capace di distruggere intere colture, mette in evidenza le vulnerabilità del nostro sistema alimentare in un'epoca in cui la sicurezza agroalimentare è più critica che mai. Riflessioni su come proteggere il nostro futuro agricolo diventano urgenti e imprescindibili. Chi vigila sulle biotecnologie?

Due scienziati cinesi sono accusati di aver introdotto illegalmente negli Stati Uniti un agente patogeno altamente pericoloso, un "fungo killer" che intendevano studiare in un laboratorio dell'Università del Michigan, in grado di sterminare intere colture e causare danni per miliardi di dollari.

“Ha introdotto un fungo patogeno negli Usa”: arrestata una ricercatrice cinese. L’accusa: “E’ agroterrorismo”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Il Fusarium graminearum, ha reso noto il Dipartimento di giustizia, attacca "grano, orzo, mais e riso" e causa "vomito, danni al fegato e difetti riproduttivi negli esseri umani" ...

