I colpi di pietra in testa e il coltello conficcato nello zigomo | arrestato un ragazzo per l' omicidio di Mario Sedda

Dopo oltre quattro anni di indagini, si fa luce su un delitto che ha scosso la comunità di Porto Torres. L’arresto di Emanuele Sircana, accusato dell’omicidio di Mario Sedda, riporta alla ribalta il tema della violenza giovanile, un fenomeno in crescita anche tra le nuove generazioni. I dettagli macabri – colpi di pietra e un coltello conficcato nello zigomo – lasciano senza parole: quali sono le radici di tanta brutalità? La società è chiamata

Dopo più di quattro anni l'omicidio del 39enne Mario Sedda, ucciso tra il 29 e il 30 marzo 2021 a Porto Torres (Sassari), potrebbe essere arrivato a una svolta. I carabinieri hanno infatti arrestato Emanuele Sircana, 20 anni: è accusato dell'assassinio e di vilipendio di cadavere.

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: arrestato l'ex, l'ha uccisa a colpi di pietra. Il corpo era sotto un materasso - L'orribile vicenda di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si conclude in tragedia.

Martina Carbonaro: non solo lui ha ucciso una donna a colpi di pietra, ma ancora viva l'ha lasciata agonizzante. Bisogna iniziare con l'educazione sentimentale fin dalla prima infanzia. Lo dico da molto tempo. Un'amaro inizio di giornata. #MartinaCarbonaro Tweet live su X

#Afragola "Ho tentato di abbracciare Martina, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita": è la confessione di Alessio Tucci, il 18enne che ha ucciso a colpi di pietra la ex fidanzata #MartinaCarbonaro, 14 anni. Le parole di Tucci durante l'udienza di convalida d Tweet live su X

Noemi non è morta per colpo pietra testa

Si legge su quotidiano.net: (ANSA) - SPECCHIA (LECCE), 15 SET - Noemi non é morta a causa di un colpo di pietra alla testa. E' quanto emerge ... ha detto di averla uccisa con un coltello che la stessa Noemi aveva portato ...

Martina Carbonaro, l'autopsia rivela: "Il cranio fracassato, colpita almeno 4 volte al volto e alla testa" con una pietra

Secondo today.it: Alessio Tucci ha dichiarato che Martina non respirava più quando l'ha coperta con un cumulo di detriti nel casolare in cui l'ha uccisa. Ma secondo gli accertamenti la 14enne ha sofferto "lunghi minuti ...

“L’ho colpita con una pietra per rabbia, gelosia”: un video inchioda l’ex di Martina Carbonaro

Scrive dire.it: Estratti della confessione di Alessio Tucci, l'ex fidanzato 19 enne della ragazzina ammazzata a soli 14 anni. Non voleva che la loro relazione, iniziata due anni prima, finisse ...