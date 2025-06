I cani percepiscono le loro di dimensioni?

I cani, oltre ad essere fedeli amici, possiedono una sorprendente consapevolezza delle proprie dimensioni. La scienza ha dimostrato che hanno una sorta di auto-coscienza corporea, che si manifesta anche nei loro comportamenti più divertenti. È affascinante scoprire quanto siano più complessi e consapevoli di quanto spesso immaginiamo. Continua a leggere...

Sì: un cane ha auto coscienza rispetto alle dimensioni del proprio corpo. E' la scienza ad averlo accertato e anche quando ci fanno sorridere per i loro comportamenti buffi ciò non significa che i cani non abbiano cognizione della propria stazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

