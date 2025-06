I 5 bimbi intossicati nella piscina Imperium Eventi a Roma | Un problema ai bocchettoni usciva solo cloro

Un incidente tragico ha colpito la piscina Imperium Eventi a Roma, dove cinque bambini sono stati intossicati a causa di un malfunzionamento dei bocchettoni del cloro. La notizia riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strutture ricreative, fondamentale in un momento in cui la salute dei più piccoli è al centro dell'attenzione. Il caso di Mattia, che lotta per la vita, ci ricorda l'importanza di controlli rigorosi. Restiamo uniti nella speranza di una pronta guarigione!

«È stato un incidente». Christian Scalzo è il gestore dell’impianto Imperium Eventi del quartiere Borghesiana a Roma. Nella piscina ieri cinque bambini dai 5 agli 11 anni si sono sentiti male. Uno di loro, Mattia di 9 anni, rischia gravi danni neurologici per un’ischemia cerebrale. È ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Umberto I. L’intossicazione da cloro causa irritazione alle vie respiratorie e spasmi nei bronchi. Può portare all’arresto respiratorio. In caso di ingestione il cloro è caustico ad alte concentrazioni ma non diluito in piscina. Causa anche lievi irritazioni della pelle, occhi rossi e lacrimazione. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbi intossicati dal cloro, sequestrata la piscina: uno ancora grave, s’indaga per lesioni - Tragedie come quella avvenuta alla piscina di via della Capanna Murata ci ricordano l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, soprattutto per i più piccoli.

A Roma 5 bambini intossicati dal cloro in piscina,uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici,non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro. Sequestrata la p Tweet live su X

Esattamente che prove hanno giornali come il Corriere per attribuire la causa di cinque malori improvvisi di cinque bambini al cloro della piscina? La scorsa estate una moltitudine di persone si sentiva male appena faceva il bagno.. Tweet live su X

