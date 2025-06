I 40 anni di Bar Refaeli sempre al top con TRX pilates functional training tennis e sushi

Bar Refaeli compie 40 anni e conquista tutti con una forma fisica invidiabile, nonostante le tre gravidanze. Tra TRX, Pilates e tennis, la top model dimostra che il benessere è un viaggio, non una meta. E chi l'ha detto che non si può gustare del buon sushi mentre ci si allena? Scopri i suoi segreti per un equilibrio perfetto tra fitness e piacere: il segreto è nella costanza e nel divertirsi!

La top model a 40 anni e tre gravidanze sfoggia ancora una forma fisica pazzesca: quali saranno i suoi segreti?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I 40 anni di Bar Refaeli sempre al top con TRX, pilates, functional training, tennis e sushi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La top model a 40 anni e tre gravidanze sfoggia ancora una forma fisica pazzesca: quali saranno i suoi segreti?

Da gazzetta.it: Bar Refaeli oggi compie 40 anni e dopo tre figli è sempre in splendida forma: scopriamo tutti i segreti della sua incredibile bellezza.

Bar Refaeli un destino segnato e un fallimento imprevisto: 10 curiosità sulla top più hot del pianeta

elle.com scrive: Il papà Rafi gestisce un ranch di cavalli, la mamma Tzipi Livine invece è stata modella di grido negli anni 70. Bar Refaeli e genitori hanno origini lituane, polacche e anche italiane.

Bar Refaeli: la modella incinta del terzo figlio in tre anni

Scrive donnamoderna.com: Annuncio a sorpresa di Bar Refaeli che ha fatto sapere di essere ... dal quale aveva poi divorziato nel 2005, dopo solo due anni di matrimonio. Poi, per sette anni, fino al 2011, ha avuto una ...