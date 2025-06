Hot parade

Bill Gates ha sorpreso tutti annunciando che gran parte della sua fortuna sarà destinata all'Africa alla sua morte. Ma l'Africa, un continente ricco di diversità e sfide, non può essere trattata come un'unica entità. Questa dichiarazione riaccende il dibattito su come i miliardari possano davvero fare la differenza: è fondamentale capire le specificità locali per evitare di cadere nell'errore della semplificazione. Una riflessione che vale per tutti noi, oggi più che mai.

Sale: Bill d’Africa. Non fiori ma opere di bene. Ma qui s’esagera: Bill Gates annuncia che, alla sua morte, gran parte della sua fortuna andrà all’Africa. Così, intesa tutta come se fosse un grande Paese. Cosa che non è. E che se l’avesse detta un assessore comunale a Vigevano l’avrebbero fustigato in sala mensa per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Hot parade

Ne parlano su altre fonti

Wish parade con 10.000 persone a Firenze, è corteo diritti

Lo riporta msn.com: Corteo con almeno 10.000 persone a Firenze per Wish Parade, manifestazione organizzata da collettivi di sinistra che unisce varie componenti offrendo un punto di riunione fra più temi, dalle critiche ...