Horizon di Costner | Tra Riprese Sospese e Guai Legali Che Fine Farà la Saga Western?

La saga western "Horizon" di Kevin Costner, un progetto ambizioso che prometteva di riportare in auge il genere, è ora in balia di problemi legali e riprese sospese. In un'epoca in cui i grandi racconti cinematografici cercano di riconnettersi con il pubblico, la domanda sorge spontanea: riuscirà Costner a risollevare le sorti della sua epica narrazione? Un destino avvincente da seguire, tra colpi di scena e attese crescenti.

Il mastodontico progetto western di Kevin Costner, Horizon, è assediato da incertezze sul futuro e una serie di pesanti cause legali che ne mettono a rischio l'uscita dei prossimi capitoli. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Horizon di Costner: Tra Riprese Sospese e Guai Legali, Che Fine Farà la Saga Western?

Leggi anche questi approfondimenti

Mister Movie | Horizon di Kevin Costner: Destino Incerto Tra Sogni Western e Tempeste Finanziarie - Nel suo ambizioso progetto 'Horizon', Kevin Costner intreccia sogni di un'epoca western con le tempeste delle sfide finanziarie.

Segui queste discussioni su X

Alle 14:00, assieme a Filippo Effe, parleremo di: - Spider-Man Brand New Day: Hulk sarà nel cast? - Emmy 2025: quali serie TV sono favorite? - Horizon: scandali e cause legali per il film di Costner! - La Trama Fenicia: la recensione del film! https://youtube.co Tweet live su X

Kevin Costner accusato: bufera sul set di "Horizon" - #causalegale #DevynLaBella #Horizon #iltempionews #KevinCostner #News #set #stuntwoman - https://iltempionews.com/?p=16301&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign= Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Kevin Costner e Horizon sotto attacco, spunta una nuova denuncia! Stavolta per i costumi

Scrive cinema.everyeye.it: È la terza denuncia in pochi giorni che emerge contro Horizon, dopo quelle di Warner Bros/New Line e della stuntwoman Devyn LaBella.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner nel mirino del reparto costumi. Nuove grane legali per il regista

Riporta msn.com: Dopo le recenti accuse emerse dal set, Kevin Costner deve ora affrontare una nuova causa, intentata da chi ha curato i costumi del film western.

Kevin Costner è stato denunciato da un'attrice per una scena di stupro non prevista durante le riprese di Horizon

Segnala informazione.it: Kevin Costner è stato denunciato da un’attrice per una scena di stupro non prevista durante le riprese di Horizon Un episodio che ricorda molto quello che successe a Maria Schneider sul set di Ultimo ...