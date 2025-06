Hojlund più Bonny il piano dell’Inter E Taremi è in uscita – CdS

L'Inter è in fermento! Con Cesc Fabregas pronto a prendere le redini della panchina, il club milanese sta pianificando una rivoluzione anche in attacco. Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny sono i nomi caldi, mentre Mehdi Taremi sembra destinato a lasciare Milano. Questo cambiamento non riguarda solo la squadra, ma segna un trend più ampio nel calcio: il rinnovamento è la chiave per restare competitivi. Sarà l'inizio di una nuova era?

Dalla rivoluzione in panchina, con Fabregas pronto a subentrare a Simone Inzaghi, a quella in attacco. L’Inter pensa a Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny. Tre quinti di attacco si prepara a lasciare Milano. Tra questi pure Mehdi Taremi. ATTACCO CHE CAMBIA – A prescindere dall’allenatore, che a meno di clamorosi scenari sarà Cesc Fabregas, l’Inter doveva comunque rivoluzionare il suo attacco. Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa andranno via a scadenza di contratto e adesso anche Taremi è in uscita. Da capire la prossima destinazione dell’iraniano. A proposito dell’attaccante ex Porto si è espresso nelle ultime ore ai nostro canali il giornalista di Tasnim News Hatam Shiralizadeh. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund più Bonny, il piano dell’Inter. E Taremi è in uscita – CdS

