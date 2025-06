Hojlund Juventus l’Inter fa sul serio! I nerazzurri hanno aperto un canale di contatto con l’entourage del danese | l’intenzione è quella di proporre questa formula

Il mercato estivo si infiamma con il clamore di possibili grandi acquisti: Hojlund, il giovane talento danese, potrebbe presto indossare la maglia di Juventus o Inter. Mentre i nerazzurri hanno aperto un canale di trattativa con l’entourage del giocatore, la corsa si accende e i tifosi sognano già le prossime sfide. La domanda ora è: quale sarà il destino di Hojlund? La risposta dipenderà dalle mosse delle big italiane, pronte a fare sul serio.

Hojlund Juventus, l’Inter fa sul serio: la possibile formula dell’affare. Novità sul futuro dell’ex Atalanta, in uscita dal Manchester United. Uno degli attaccanti accostati al calciomercato Juve è Rasmus Hojlund, che è però seguito anche dall’ Inter. Proprio i nerazzurri sembrano aver fatto passi in avanti per il danese. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe intrecciato dei rapporti con l’entourage dell’ex Atalanta per conoscere eventuali sue disponibilità al trasferimento. La Beneamata gradirebbe strappare un prestito con diritto dai Red Devils, i quali, però, potrebbero non essere attratti dalla proposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com