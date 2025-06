Ho incontrato il lupo e… | tre storie femminili e le persone sbagliate da riconoscere in tempo Primo libro di Francesca Zizzi insegnante di Martina Franca

Francesca Zizzi ci regala il suo primo libro, “Ho incontrato il lupo e…”, un'opera che affronta il delicato tema delle relazioni tossiche attraverso tre storie femminili. In un'epoca in cui la consapevolezza su questi argomenti è sempre più urgente, Zizzi invita a riconoscere le persone sbagliate prima che sia troppo tardi. Un viaggio emotivo che promette di far riflettere e risvegliare istinti protettivi in tutte noi. Non perderti questa lettura!

Francesca Zizzi è un’insegnante di Martina Franca. Ha recentemente pubblicato il suo primo libro, “Ho incontrato il lupo e. “. Dalla donna adulta alla ragazzina, tre storie femminili e le persone sbagliate da riconoscere in tempo. Per non rischiare. Libro che è legato a temi di attualità drammatica. —– Scrive Francesca Zizzi: Il mio libro nasce da una profonda riflessione sulle donne, spesso vittime di manipolazioni. Questo romanzo è un invito al riscatto ed alla rinascita, attraverso la storia di tre donne: Elena, una donna di 30 anni, forte e determinata, appena uscita da una separazione, sembra incontrare nuovamente l’amore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Ho incontrato il lupo e… “: tre storie femminili e le persone sbagliate da riconoscere in tempo Primo libro di Francesca Zizzi, insegnante di Martina Franca

