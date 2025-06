Ho guadagnato milioni sul collasso della società vi dico come investire i vostri soldi

Scopri come Gary Stevenson ha trasformato il suo sogno in realtà, guadagnando milioni sul collasso di una società. Il suo libro "Trading Game" sta spopolando e offre strategie pratiche per investire con saggezza. In un'epoca di incertezze economiche e opportunità nascoste, le sue esperienze possono ispirarti a prendere il controllo delle tue finanze. Non perdere l'occasione di apprendere da chi ce l'ha fatta!

Bologna, 4 giugno 2025 – In Inghilterra il suo libro “Trading Game” (lo scorso maggio uscito in italiano per Hoepli) ha venduto oltre 200.000 copie ed è ancora nella classifica non-fiction. Ma il punto è che tutto quello che leggerete è proprio la storia del suo autore Gary Stevenson, quella di un ragazzo dei sobborghi di Londra che diventa uno spregiudicato trader multimilionario, per poi abbandonare disgustato il "gioco dei soldi" e dedicarsi alla divulgazione sul suo canale YouTube passando da una carriera incentrata sull'accumulo di ricchezza a un ruolo di advocacy incentrato sulla disuguaglianza economica e sulla difficile situazione della classe operaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Ho guadagnato milioni sul collasso della società, vi dico come investire i vostri soldi”

