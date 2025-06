Ho faticato a godermi la vittoria della Champions | Donnarumma svela il motivo dopo il suo arrivo in Nazionale

Dopo la vittoria in Champions League, Gianluigi Donnarumma ha confessato di aver faticato a godersi appieno quel trionfo, rivelando un focus totale sulle imminenti sfide con l’Italia. Tra il riscatto personale e la voglia di portare il massimo in nazionale, il portiere del PSG si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia con determinazione. La sua voce carica di passione ci ricorda che, anche nei successi più grandi, il cuore di un campione batte forte per la maglia azzurra.