Le nuove intercettazioni di Andrea Sempio, mai ascoltate prima, gettano una luce sorprendente sul caso di Garlasco, riaccendendo l'interesse per uno dei delitti più controversi d'Italia. "Erano abbastanza dalla parte mia", afferma Sempio, rivelando un lato inaspettato della vicenda. Questo è solo uno degli aspetti che alimenta il dibattito sulla giustizia e sull'interpretazione delle prove, un tema sempre attuale nel nostro Paese. Resterete incollati alla lett

«Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia». Così parlava Andrea Sempio all’inizio del 2017, in un’intercettazione ambientale registrata subito dopo il suo interrogatorio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Parole che, per anni, erano rimaste nell’ombra, trascritte in modo errato o mai inserite nei verbali ufficiali. È solo oggi, con la riapertura dell’inchiesta da parte della Procura di Pavia, che tornano alla luce. Intercettazioni alterate Tra le intercettazioni più rilevanti c’è la numero 84, registrata pochi minuti dopo l’unico interrogatorio subito da Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho capito perché”. Garlasco, ecco le intercettazioni di Sempio mai ascoltate prima

Nel labirinto del delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, riemergono tracce, impronte e interrogativi che gettano nuova luce – o nuova ombra – sul caso. Mentre la Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, porta avanti Tweet live su X

L'avvocato #DeRenzis sa molto più di quello che può dire anche se la Danieli gli dice che è CRIPTICO. Noi abbiamo capito benissimo la sua chiosa: " Quando si toglierà il mattone che tiene insieme il muro, cadranno tutti gli altri e ci sarà un fuggi fuggi general Tweet live su X

#garlasco Devo rettificare. Le tracce ematiche trattate con ninidrina non sempre vengono danneggiate, a volte capita che la reazione chimica le danneggi, ma non è scontato. la ninidrina può denaturare la doppia elica di DNA e ciò porta a degradazione. (chi Tweet live su X

