Hermès Lancia le Cuffie da 15 000 Euro | Lusso Estremo o Follia?

Hermès, icona del lusso senza tempo, si immerge nel mondo tecnologico con un tocco di eleganza estrema: cuffie da 15.000 euro che uniscono artigianalità e innovazione. È lusso o pura follia? Quando la Maison decide di conquistare le tue orecchie, l’eccellenza diventa un investimento di stile. Ma fino a che punto il desiderio di esclusività può spingersi? La risposta, forse, è solo un ascolto...

