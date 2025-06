Helena Prestes e Javier Martinez | Amore Solido e Futuri Figli? Ma L’ombra dell’Ex Incombe…

Helena Prestes e Javier Martinez stanno costruendo un amore solido, sognando una famiglia insieme. Ma l'ombra dell'ex di Helena, Carlo Motta, si fa minacciosa, riaccendendo il gossip. In un’epoca dove le relazioni sono messe alla prova da social e ex, come reagirà Helena? La sua risposta potrebbe rivelare non solo la forza del loro legame, ma anche il delicato equilibrio tra passato e futuro. Non perdere i dettagli!

Mentre la coppia nata al Grande Fratello sogna una famiglia, l'ex di Helena, Carlo Motta, tornerebbe alla carica scatenando il gossip. Ecco tutti i dettagli e la reazione di lei. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Helena Prestes e Javier Martinez: Amore Solido e Futuri Figli? Ma L’ombra dell’Ex Incombe…

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Helena E Mariana Prestes: Pesante Lite Tra Sorelle! - Helena e Mariana Prestes, un tempo inseparabili, sono al centro di una pesante lite sui social, lasciando i fan sgomenti.

Segui queste discussioni su X

Nel 2024, Helena ha brillato in una campagna bellissima con lovebyaisha. I fan stanno chiedendo una nuova collaborazione e il brand ha già ripostato il vestito iconico nelle stories! Andate a commentare anche voi! Chissà se questa collab torna? #Hele Tweet live su X

Lista di post per coinvolgere il pubblico di Helena! Vip champions: http://instagram.com/p/DKWz4lYswS3/ http://instagram.com/p/DKWveSPMIuX/ TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMShBLHY4/ Cometa: https://instagram.com/reel/DKUT4U_idUX/… Cannes: https://in Tweet live su X

| Vip Champion ha appena pubblicato un video con Helena e Javier parlando dell’evento che si terrà dal 30 maggio al 1º giugno a Capri! ???? Parteciperanno al programma e faranno anche una live speciale su Instagram la sera del 30 e 31 maggio. Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Helena Prestes e Javier Martinez, amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello: il weekend da sogno tra Capri e Napoli

Da msn.com: Javier Martinez e Helena Prestes stanno trascorrendo qualche giorno nella bellissima Isola di Capri. Da quanto emerge dal profilo Instagram di ...

Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di Jessica Morlacchi: “li vedo sempre in amore”

Scrive ilsipontino.net: Jessica Morlacchi ha commentato la storia d'amore tra Javier Martinez e Helena Prestes nata nella casa del Grande Fratello.

Helena Prestes e Javier Martinez, ex gieffina rivela: “E’ partito frenatissimo…”

Scrive ilsipontino.net: Un'ex gieffina del Grande Fratello ha fatto delle rivelazioni sulla storia d'amore nata tra Helena Prestes e Javier Martinez.