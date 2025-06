Helena e Javier in crisi per Carlo? La verità schiacciante che emerge nell’ultima ora

L’atmosfera al Grande Fratello si fa sempre più tesa: Helena Prestes e Javier Martinez sono in crisi, sconvolti dalla verità emersa all’ultimo minuto. La causa? Le mosse social di Carlo Motta, ex di Helena, che hanno acceso il dibattito tra i fan e messo in discussione la loro relazione. Tra colpi di scena e tensione palpabile, il pubblico si chiede quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata soap. E ora, scopriamolo insieme.

Il pubblico del Grande Fratello è diviso in queste ore per ciò che sta accadendo tra Helena Prestes e Javier Martinez. Il tutto è iniziato con alcune mosse social dell’ex fidanzato di lei, Carlo Motta. Di fronte ai vari attacchi dei fan della coppia nata nella Casa più spiata d’Italia, il ragazzo ha deciso di intervenire e probabilmente le sue parole sono state travisate. Almeno così sembra. Facendo un recap di quanto accaduto in queste ore, sembra proprio che tra Helena e Carlo ci sia solo un’amicizia, che sono riusciti a costruire nonostante una relazione in cui lei ha sofferto tanto. Vediamo insieme cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier in crisi per Carlo? La verità schiacciante che emerge nell’ultima ora

| Vip Champion ha appena pubblicato un video con Helena e Javier parlando dell’evento che si terrà dal 30 maggio al 1º giugno a Capri! Parteciperanno al programma e faranno anche una live speciale su Instagram la sera del 30 e 31 maggio. Tweet live su X

VIP Champion ha pubblicato un post annunciando che Helena Prestes e Javier Martínez saranno protagonisti dell’edizione 2025, a Capri L’evento si terrà dal 30 maggio al 1º giugno e promette 3 giorni di sport, divertimento e magia! Tweet live su X

Grande Fratello - Helena Prestes deve abbandonare la Casa