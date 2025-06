Hanno minacciato un pentito per farlo ritrattare | chieste 2 condanne

Un episodio inquietante che svela come la mafia continui a tessere le proprie trame anche nei luoghi più nascosti. Due imputati, accusati di minacce al pentito, hanno fatto irruzione per tentare di silenziare la verità. Questo caso non solo evidenzia il rischio per chi collabora con la giustizia, ma si inserisce nel più ampio contesto della lotta contro l'illegalità in Italia. La coraggiosa scelta di testimoniare è un atto di grande valore civico.

Tre anni e un mese di reclusione per l'accusa di intralcio alla giustizia con metodo mafioso. Il pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, non ha dubbi: i due imputati avrebbero fatto irruzione in casa di un collaborante e della compagna per minacciarli con la finalità di farli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Hanno minacciato un pentito per farlo ritrattare": chieste 2 condanne

