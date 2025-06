Hanno alimentato odio Fornero incolpa la destra pure per il post choc sulla figlia di Meloni

L’ex ministro Fornero non usa mezzi termini e accusa la destra di alimentare odio, anche nei momenti più delicati. Un post choc sulla figlia di Meloni diventa il simbolo di una politica che si perde in polemiche sterili. In un’epoca in cui il dialogo dovrebbe prevalere, l'astio rischia di diventare il nuovo trend. È tempo di riflettere: siamo davvero pronti a costruire un futuro migliore per le prossime generazioni?

L'ex ministro del governo Monti dà solidarietà al presidente del Consiglio, ma punta il dito: "Quelli che oggi si stracciano le vesti, prima sono stati cattivi maestri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hanno alimentato odio". Fornero incolpa la destra pure per il post choc sulla figlia di Meloni

L'odio razziale, in un tweet. Quale livello di ossessione ti può spingere a scrivere roba del genere mentre lo sterminio continua e tu pubblichi post romantici sulle sofferenze del tuo cane? Tweet live su X

Augurare il male a qualcuno è ignobile. Ma minacciare di morte, come appena fatto, me e mia figlia è enormemente più grave. Ma su questo il Governo non manifesta alcuna solidarietà e il retequattrismo dei sui giullari non aiuta certo ad evitare questi gesti cri Tweet live su X

Si vive in questo paese un brutto clima di #odio, alimentato purtroppo anche dalla #politica -di maggioranza e di opposizione. A farne le spese sono soprattutto i comuni cittadini e alcune categorie di lavoratori: medici e sanitari, forze dell’ordine e insegnanti. L Tweet live su X

"Hanno alimentato odio". Fornero incolpa la destra pure per il post choc sulla figlia di Meloni

Riforma pensioni: 'Salvini alimenta odio contro la Fornero', Sc replica alla Lega

Perché tutti ce l'hanno con la riforma Fornero?

