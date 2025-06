Hamilton si scusa per i toni usati con la giornalista che l’aveva quasi ridotto in lacrime in TV

Lewis Hamilton si scusa per le parole dure rivolte a una giornalista dopo una gara difficile a Barcellona. Questo episodio mette in luce la pressione crescente che i piloti affrontano nel circus della Formula 1, dove ogni parola può diventare un boomerang. Un momento di vulnerabilità che ricorda a tutti noi l'importanza della comunicazione empatica, anche nei momenti di tensione. Chi vincerà la prossima sfida? La pista e le emozioni sono sempre più incandescenti!

Il britannico della Ferrari visibilmente scosso dopo il sesto posto a Barcellona: risponde quasi in lacrime nell'intervista TV, poi le scuse alla giornalista. "Mi dispiace, sono davvero giù". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#F1 #Formula1 #GPEmiliaRomagna La delusione dei piloti della #Ferrari dopo le #qualifiche disastrose a #Imola - #Leclerc: «Chiediamo scusa ai tifosi, la macchina non va». #Hamilton: «In gara ce la metteremo tutta» Tweet live su X

Ferrari,per rispetto di tutti e soprattutto di chi è in tribuna nella gara di casa,ha il dovere di chiedere scusa e di spiegare come stanno le cose. Leclerc l'ha fatto,Hamilton lo farà senz'altro. Vediamo Vasseur. Magari senza le solite risatine e battute dissociate dall Tweet live su X

