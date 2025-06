Hailey Bieber | la sua glazed American manicure è la nuova ossessione dell' estate 2025

Hailey Bieber lancia la tendenza dell'estate 2025 con la sua glazed American manicure, un look che unisce eleganza e originalità. Questo stile, ispirato alle delizie da forno, non è solo un colpo d'occhio, ma anche un vero e proprio simbolo di creatività nel mondo beauty. Scopri come replicare questa ossessione che sta facendo impazzire fashioniste e nail art addicted! La tua estate merita un tocco di dolcezza.

La modella e imprenditrice, regina delle unghie dall'effetto ciambella glassata, ha sfoggiato una versione glazed dell'American Manicure che ha già conquistato. Ecco come replicarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hailey Bieber: la sua glazed American manicure è la nuova ossessione dell'estate 2025

Hailey Bieber ha venduto il suo marchio di bellezza Rhode per 1 miliardo di dollari

Riporta vanityfair.it: È piuttosto assurdo pensare che Rhode, uno dei marchi di bellezza di maggior successo e influenza della storia recente, abbia debuttato solo tre anni fa. Nel 2022, il pensiero di vendere il marchio di ...

