Ha visto Sinner e ha fatto lo stesso Alcaraz il gesto e lo stadio esplode

Carlos Alcaraz continua a scrivere la sua storia nel tennis, raccogliendo applausi e sogni al Roland Garros. Dopo aver trionfato agli Internazionali d’Italia, il giovane fenomeno spagnolo sta dimostrando che la nuova generazione di tennisti è pronta a dominare. Il suo gesto di sportività , inaspettato e toccante, ha fatto esplodere lo stadio, un chiaro segnale di come il tennis possa ispirare e unire le persone in un momento magico.

Carlos Alcaraz non si ferma più. Dopo aver conquistato il titolo agli Internazionali d'Italia, il tennista spagnolo è approdato al Roland Garros con un solo obiettivo in mente: completare la doppietta sulla terra battuta. La sua corsa finora è stata praticamente perfetta, tanto che nei quarti di finale ha liquidato lo statunitense Tommy Paul con un risultato implacabile: 6-0, 6-1, 6-4. Un match a senso unico, archiviato in poco più di un'ora e mezza, che ha lasciato poco spazio allo spettacolo, ma ha confermato l'ottimo stato di forma del numero 2 del mondo. Eppure, proprio questa superiorità ha regalato uno dei momenti più curiosi e simpatici del torneo.