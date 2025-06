Ha scelto così Harry la decisione choc | un altro ‘schiaffone’ alla famiglia reale cosa succede

Harry ha preso un'altra decisione scioccante, un vero e proprio “schiaffone” alla famiglia reale. Dopo aver rinunciato ai suoi doveri nel 2020, il duca di Sussex continua a tracciare il suo cammino verso la libertà, sfidando le convenzioni. In un'epoca in cui sempre più persone cercano la propria autenticità, la sua scelta risuona come un manifesto di indipendenza. Curiosi di sapere come reagirà la monarchia? La saga continua!

Quando, nel gennaio del 2020, Harry e Meghan hanno annunciato pubblicamente la loro intenzione di abbandonare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti, la notizia ha scosso profondamente la monarchia britannica. I due, allora duchi di Sussex, dichiararono di voler diventare finanziariamente indipendenti e di desiderare una vita più libera dai vincoli di corte. Da allora si sono stabiliti in California, dove stanno crescendo i loro due figli, Archie e Lilibet, e si dedicano a progetti editoriali e umanitari sotto l’etichetta della loro fondazione Archewell. Da quel momento in poi, ogni gesto della coppia è stato letto come un ulteriore passo di distacco dalla famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

